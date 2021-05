Chiavari: finanziere di 49 anni, morte improvvisa

Si chiamava Gianfranco Sirufo ed aveva 49 anni. Lascia la moglie Anna e l’adorata figlia Ilaria di otto anni; dedicava le ore libere dal servizio alla famiglia a cui era legatissimo. Prestava servizio a Chiavari da una quindicina di anni. La sua morte improvvisa, nella sua casa di Chiavari, ha suscitato stupore e dolore in quanti lo conoscevano. Tutti lo ricordano come una persona stimata, affidabile, serena e sempre cortese e rispettosa del prossimo. Era stato presidente dell’Associazione “Stella polare” con cui aveva organizzato tante partecipate iniziative culturali. La salma sarà sottoposta ad autopsia per capire i motivi del decesso; per questo non è ancora stata stabilita la data del funerale.