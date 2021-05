Camogli: “Bici e cani liberi nei sentieri del Parco”

Interpellanza di Agostino Bozzo, consigliere comunale di “Camogli nel Cuore”.

Il sottoscritto Consigliere Comunale, preso atto su segnalazione di numerosi cittadini che i sentieri del Parco del Monte di Portofino, in particolare nei periodi festivi, diventano impraticabili e pericolosi per chi desidera compiere una passeggiata in tranquillità (infatti il continuo transito di biciclette e cani lasciati liberi senza guinzaglio trasforma un sereno percorso di quiete in un pericolo costante)

Interpella se si ritiene di organizzare un controllo per evitare ciò, coordinato con gli altri due Comuni di Santa Margherita Ligure e di Portofino facenti parte del territorio del Parco.