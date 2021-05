Bonassola: Sos per la Casa del Popolo di Montaretto

di Guido Ghersi

Nel territorio del Comune di Bonassola esiste da oltre mezzo secolo in frazione Montaretto, sulle alture del paese rivierasco, la Casa del Popolo, luogo di aggregazione, socialità e confronto; una delle poche ancora attive in tutta la Liguria, ma già dallo scorso anno, minata da profonde crepe che rischiamo di metterla in pericolo. Ora il Direttivo della Casa ha subito deciso di avviare le pratiche per mettere in salvo la costruzione e così poter riprendere le iniziative culturali e continuare a mantenere vivo il comune patrimonio fatto di scambi, incontri, bellezza e solidarietà. La relazione tecnica, svoltasi nei giorni scorsi, ha messo in luce la sicurezza dell’edificio e il ripristino dei danni causati dal cedimenti attraverso la ristrutturazione dei locali e delle parti danneggiate e ha stimato una spesa di ben 120 mila euro. Purtroppo dalle prime stime rimangono da affrontare spese per circa 60 mila euro, un esborso oneroso. In questi giorni sono state raccolte circa una trentina di offerte che sfiorano appena i 1.000 euro.