Avegno: inaugurato B&B “Un posto al sole” a Molino nuovo

Da Cristina Parente riceviamo e pubblichiamo

Oggi è stato inaugurato il nuovo Bed & Breakfast Un posto al sole in località Molino Nuovo (Avegno).

La struttura prende il nome dalla fiction TV preferita di Giada, figlia della proprietaria Giancarla Capurro, che conduce la struttura assieme al figlio Alberto, il quale ha contribuito alla realizzazione del progetto.

In posizione molto soleggiata, il b&b domina tutta la collina circostante e dalla bellissima terrazza con muri in pietra a vista e dotata di robusti tavoli e sedie in tek, si gode un panorama mozzafiato aperto sul Golfo Paradiso.

Il B&B si compone di 4 camere, ciascuna col nome di un fiore in sintonia al colore delle pareti: Fiordaliso, Glicine, Peonia, Sterlizia. Ogni camera è curata nei particolari, dotata di bagno, TV flat screen, wifi e frigo.

Colazione abbondante per ogni palato da gustare nella caratteristica cucina in uno stile tra il rustico e il moderno, per fare il pieno di energie e fare trekking nelle vicinanze o cimentarsi in percorsi più impegnativi dei sentieri dell’Alta Via dei Monti liguri.

La struttura, esternamente molto colorata, è fornita di mezzi di trasporto per collegarsi a Recco e da qui poter usufruire di autobus o treno per raggiungere Genova e le più rinomate località della riviera di levante.

È il luogo ideale per ogni tipo di cliente, soprattutto famiglie con bambini, e sono ammessi tutti gli amici a quattro zampe.