Sori: la programmazione cinema alla Sala Costa

Dalla Sala Enzo Costa – Cinema Sori (via Combattenti Alleati 4; telefono 0185 700681) riceviamo e pubblichiamo

Ecco la programmazione della settimana:

Nomadland

Sabato 29 maggio ore 20.30

Domenica 30 maggio ore 20.30

Martedì 1 giugno ore 20.30

Regia di Chloé Zhao.

con Frances McDormand, David Strathairn, Linda May, Charlene Swankie, Derrick Janis.

Genere Drammatico

durata 108 minuti

Empire, stato del Nevada. Nel 1988 la fabbrica presso cui Fern e suo marito Bo hanno lavorato tutta la vita ha chiuso i battenti, lasciando i dipendenti letteralmente per strada. Anche Bo se ne è andato, dopo una lunga malattia, e ora il mondo di Fern si divide fra un garage in cui sono rinchiuse tutte le cose del marito e un van che la donna ha riempito di tutto ciò che ha ancora per lei un significato materico. Vive di lavoretti saltuari poiché non ha diritto ai sussidi statali e non ha l’età per riciclarsi in un Paese in crisi, e si sposta di posteggio in posteggio, cercando di tenere insieme il puzzle scomposto della propria vita.

guarda il trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=AFMfuInz-JM

Prezzi: intero 6.00 € / ridotto 5.00 € / mercoledì ridotto 4.50 €

Per poter accedere alla sala è obbligatorio rispettare alcune regole per la sicurezza di tutti:

– misurazione della temperatura corporea all’ingresso della struttura e rilascio delle proprie generalità che verranno conservate nei termini di legge per un totale di 15 giorni,

– disinfettarsi le mani con i dispenser presenti all’interno della struttura e indossare la mascherina nelle aree comuni (ad eccezione della sala cinematografica)

– mantenere la distanza di sicurezza interpersonale con gli altri spettatori

– i minori dovranno essere sempre accompagnati da un adulto

