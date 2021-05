‘Santa’: “Lavori finiti sulla strada per Portofino, grazie sindaco”

Da Augusto Sartori, presidente Ascom – Confcommercio Santa Margherita e Portofino, riceviamo e pubblichiamo

Ammetto che io per primo non ci credevo molto quando questo lunedì ho ricordato con una mail al Sindaco avv. Paolo Donadoni che, durante l’incontro del 30 aprile con una delegazione di Ascom-Confcommercio aveva promesso, entro fine maggio, la rimozione del cantiere sulla SP 227 tra il Covo di Nord Est e l’Abbazia della Cervara.

Invece, al mio smisurato ego piace pensare che anche il cortese sollecito abbia aiutato, la promessa è stata mantenuta con addirittura qualche giorno d’anticipo.

Un sentito ringrazimemento quindi all’intera amministrazione comunale e alle maestranze che, il prossimo ottobre, riprenderanno i lavori per la definitiva messa in sicurezza di questa bellissima strada che porta a Paraggi e Portofino, purtroppo negli ultimi anni devastata da due terribili mareggiate.