‘Santa’: cimitero ricco d’arte e storia, ma anche tombe abbandonate

Il cimitero centrale di Santa Margherita Ligure è una scoperta. Visite guidate organizzate attraverso i lunghi e ordinati vialetti o attraverso le gallerie, permetterebbe di scoprire la storia e i personaggi della città. Un luogo incantato, se volete un giardino in cui passeggiare scoprendo vere e proprie opere d’arte che meriterebbero un catalogo risalendo anche agli artisti cui furono commissionate le statue.

Tra le prime tombe vicine all’ingresso, quella della famiglia Roncaglioli – Vinelli offre alla vista quattro statue di persone a grandezza naturale sedute a prendere il tea. Spiega il sindaco Paolo Donadoni: “In passato ci sono stati molti furti; è stato trafugato anche il tavolino con le tazzine e la teiera; oggi non si capisce cosa stiano facendo le quattro persone”. Marco Delpino spiega il significato di questo monumento: “Vuole perpetrare il ricordo di queste persone in vita; abituate probabilmente a riunirsi per assaporare il tea”.

I furti in passato si sono susseguiti per anni. Oggi in tanta bellezza e cura degli addetti, colpisce l’incuria di tante tombe: una evidenzia un recente crollo; un’altra, vicina alla tomba della famiglia Donadoni, è tenuta in piedi con dei tiranti. Molte aree del vasto cimitero sono transennate perché cadono i traversini dei loculi.

C’è qualche idea per evitare il degrado?