San Colombano: “Tari aumentata, ma cassonetti rotti”

È passato più di un mese dal nostro censimento dei cassonetti rotti e senza coperchio sparsi sul territorio comunale.

Avevamo chiesto di sostituirli con quelli nuovi che abbiamo in giacenza come comune, ma pare che questo viene ignorato completamente dal Sindaco.

Aumenta la Tari ed il servizio non migliora affatto. Oltretutto se la carta ed il cartone si bagnano pesano oltre 5 volte tanto e il suo peso in discarica fa aumentare le spese comunali di conferimento che si ripercuote quindi sulla Tari.

Purtroppo secondo il Consigliere Luca Oneto i cassonetti possono stare senza coperchio perché il cartone riciclato va poi bagnato…!

Intanto abbiamo presentato una nuova interpellanza e non ci fermeremo finché non saranno sostituiti i cassonetti rotti.

Ci vuole davvero poco a volte per mantenere un servizio efficiente e decoroso all’attesa delle aspettative dei cittadini che su vedono pure aumentare le tasse e ci chiedono semplicemente un contenitore con il coperchio.

Questo atteggiamento ostile alle nostre richieste non è un “dispetto” ai consiglieri di minoranza ma alla popolazione del comune di San Colombano Certenoli.