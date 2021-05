Salute: passa dal Levante una pedalata di raccolta fondi

Dal Settore Relazioni Esterne dell’Università di Genova riceviamo e pubblichiamo

La Da Santo a Santo, una lunga pedalata di raccolta fondi contro i tumori cerebrali – circa 1200 chilometri in soli sei giorni – partirà il 31 maggio da Napoli, passerà da Roma, Livorno, Genova, Milano e Trento, per chiudere la volata sabato 5 giugno nel Sagrato della Basilica del Santo, come ormai tradizione vuole.



Fabio Celeghin arriverà in bicicletta a Genova il 2 giugno intorno alle 16:00 e incontrerà il Prof. Tullio Florio, professore di farmacologia dell’Università di Genova, per il passaggio di un testimone e lo scatto di alcune foto. Il gruppo di farmacologia del DiMI, coordinato dal professor Florio ha portato avanti un progetto di ricerca finanziato dalla Fondazione Celeghin.