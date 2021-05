Recco: “Quest’estate i lavori all’asilo di via Milano”

Da Immaginarecco riceviamo e pubblichiamo

In risposta all’articolo della vostra testata

http://www.levantenews.it/index.php/2021/05/05/recco-asilo-di-via-milano-urgono-lavori-promessi-mai-eseguiti/ vorremmo aggiornare i genitori firmatari di quella “denuncia”.

Nel Consiglio Comunale di ieri si sono analizzate le problematiche associate all’asilo di Via Milano grazie all’interpellanza firmata da tutti i Consiglieri di opposizione.

L’Assessore Peragallo ha rassicurato che i lavori di rifacimento dei bagni partiranno non appena si completerà l’anno scolastico e saranno quindi rinnovati entro settembre.

Approfittando dell’interpellanza abbiamo chiesto chiarimenti anche in merito ai problemi alla cucina nel plesso di Megli segnalateci da numerosi cittadini, l’Assessore Manerba ha affermato che anche questi lavori saranno eseguiti in questa estate.

Ovviamente monitoreremo questi interventi in quanto riteniamo prioritario per la Città avere le scuole funzionanti e sicure.