Dall’Associazione Turistica Pro Loco Recco riceviamo e pubblichiamo

L’unione fa la forza la Pro Loco Recco e le Aquile del Golfo insieme per la manifestazione Gardensia.

Sabato 29 Maggio dalle 9 alle 18 in passo Assereto con il Gazebo per la vendita delle gardemie a favore della ricerca x la sclerosi multipla.

Fermiamo la sclerosi con un fiore.