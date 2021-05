Rapallo: uffici anagrafe aperti anche martedì pomeriggio

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo.

La giunta comunale, nell’ambito della ricognizione degli orari degli uffici aperti al pubblico, ha approvato la prosecuzione dell’apertura degli uffici che fanno parte del settore “servizi Demografici” il martedì pomeriggio. Il servizio attivato nel periodo invernale anche a fronte delle disposizioni anti-assembramento, così da dilazionare gli appuntamenti, viene pertanto confermato anche per la stagione estiva e diventa permanente.



« La proposta è stata avanzata dagli stessi dipendenti dei Servizi Demografici che hanno offerta da subito la loro disponibilità – sottolinea Franco Parodi, assessore al Personale – Li ringrazio per la collaborazione, così come ringrazio l’ufficio Personale per l’impegno e il lavoro svolto. Molti cittadini sono ormai avvezzi ad utilizzare gli strumenti informatici come la mail e la pec (posta elettronica certificata) per pratiche e comunicazioni con l’ente, ma dobbiamo sempre tenere presente che non è così per tutti. Offrire servizi aggiuntivi come l’apertura il martedì pomeriggio, che si affianca a quella del sabato mattina, è importante per rispondere alle esigenze delle persone».