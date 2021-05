Rapallo: “Ospedale, occorre aprire il primo intervento”

Dall’ufficio stampa del MoVimento 5 Stelle – Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo

“Chiusi da oltre un anno, da marzo 2020: è ora di riaprire i Punti di primo intervento degli ospedali di Rapallo e Albenga. Che cosa sta impedendo l’iter chiesto a gran voce dai due territori? È peraltro ufficiale: dal 7 giugno saremo zona bianca, dunque non vedo ostacoli alle loro riaperture”.

“Siamo a ridosso della stagione balneare: nel Tigullio, in estate, la popolazione cresce considerevolmente, quasi triplicando le presenze. Non possiamo certo pensare di convogliare il tutto sull’unico Pronto soccorso del territorio, e cioè l’ospedale di Lavagna. Si rischiano le stesse criticità anche nel Ponente: è risaputo che il Ppi di Albenga è un filtro per il Santa Corona, DEA di secondo livello. Il nosocomio di Pietra Ligure sta facendo fronte alle richieste di tutti, ma fino a quando reggerà? La Giunta ligure accolga le richieste dei cittadini e si attivi per riaprire al più presto i due presidi”.

Lo dichiara il capogruppo regionale del M5S Fabio Tosi.