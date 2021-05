Rapallo: istituito il brevetto ciclistico della Crocetta

Da Asd Geo Davidson Rapallo riceviamo e pubblichiamo

In qualità di ideatori del Brevetto Ciclistico della Crocetta, ci pregiamo comunicarVi che abbiamo istituito un percorso per l’ottenimento del Diploma che prevede la percorrenza di strade poste sulle vie di accesso al Passo della Crocetta sito nel Comune di Rapallo (che dà accesso al Comune di Coreglia Ligure ed a tutta la Val Fontanabuona). Per avere maggiori dettagli potete leggere questa pagina: www.geodavidson.it/brevetto-della-crocetta Il Brevetto è stato pubblicato sulla pagina Facebook, sul ns. sito e su Twitter.