Portofino: Monte, domenica si va alla scoperta dei luoghi meno conosciuti

Da Valerio Lastrico – Guida Ambientale Escursionistica Liguria

Domenica 30 maggio

L’ALTRO lato nascosto del Monte di Portofino – versante Tigullio

Dopo l’escursione di qualche settimana fa sul lato del Golfo Paradiso, un nuovo giro ad anello in cerca di luoghi poco conosciuti nel Parco di Portofino, questa volta sul versante del Tigullio. Visto che il clima di questo maggio particolarmente fresco ancora lo consente, scenderemo al mare in una bella caletta solitamente trascurata, andremo in cerca di scorci panoramici inediti ai più, e lo faremo scegliendo, ogni volta che sarà possibile, il sentiero meno battuto, al di fuori dei soliti percorsi.

Appuntamento: ore 9,30 a Santa Margherita Ligure, Piazza Vittorio Veneto (di fronte alla rotonda, nei pressi dell’ufficio Iat)

Rientro: ore 17 circa (necessario pranzo al sacco)

Difficoltà: escursionistica (E)

Dislivello: 550 metri circa

Lunghezza: 13 km circa (tempo totale del percorso ad anello)

Costo: 10 euro a persona

Prenotazione obbligatoria al 3480906206