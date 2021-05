Lavagna: fauna selvatica, in aumento i danni ai terreni

Dalla segreteria del Sindaco di Lavagna riceviamo e pubblichiamo

Il consigliere comunale con delega ad agricoltura e pesca del comune di lavagna Carlo Romanengo informa che i danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture e ai terreni agricoli sono all’ ordine del giorno e purtroppo in forte aumento.

Per dare un aiuto la regione Liguria, nell’ ultima riunione congiunta con Anci, commissione rifiuti, aqua e ambiente, urbanistica e parchi svoltasi venerdì 14 maggio, ha predisposto il modulo per la “richiesta di contributo per la messa in opera di strutture atte alla prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole” insieme alle istruzioni per la compilazione.

Chi ne vuole usufruire può compilare il modulo allegato e farne richiesta alla regione Liguria stessa.