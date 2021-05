Un sub, Luca Daneri, ha rinvenuto su un fondale a sette metri di profondità, la statua della Madonna del Gruppo del Salem, spazata via dalla mareggiata del 29-390 ottobre 2018. A darne notizia è Telepace. Solo il basamento risulta danneggiato. Sarà Marina Chiavari, dopo il restauro, a ricollocare la statuina nel punto in cui era originariamente.