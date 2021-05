Chiavari: succursale del Da Vigo al Luzzati, si lavora a ipotesi alternative

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Questa mattina l’assessore all’istruzione del Comune di Chiavari, Fiammetta Maggio, ha ricevuto a Palazzo Bianco una delegazione composta da due studenti, tre insegnanti e due genitori del Liceo Luzzati, a seguito del corteo e del presidio organizzato dai ragazzi in piazza N.S. dell’Orto.

“In un clima di confronto costruttivo e collaborazione, abbiamo accolto i rappresentanti del Luzzati, ascoltando le loro istanze e le loro preoccupazioni in merito all’individuazione, all’interno della loro sede di via Ghio, di nuovi spazi per il liceo linguistico Da Vigo – dichiara Fiammetta Maggio – A fronte di una carenza generale e di un bisogno evidente di locali a disposizione delle scuole per poter rispettare le norme anticontagio, la nostra amministrazione si è impegnata, e si è spesa in prima persona, per reperire nuove aule per la succursale chiavarese del liceo linguistico, proponendo a Città Metropolitana diverse ipotesi per una collocazione temporanea: partendo dagli immobili comunali e diocesani, per arrivare all’installazione di una struttura prefabbricata in Colmata o in piazzale Leonardi. Questa mattina ci siamo collegati anche con il dirigente del settore scuola di Città Metropolitana, che ha competenza in merito, e ci ha confermato che l’accordo verbale è stato raggiunto direttamente con il dirigente Spaccini”.