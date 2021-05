Chiavari: minoranza critica sulla situazione autostrada

Dai consiglieri di minoranza: Silvia Garibaldi, Daniela Colombo, Lino Cama, Sandro Garibaldi, Giovanni Giardini, Roberto Levaggi riceviamo e pubblichiamo

I consiglieri Garibaldi Silvia , Cama, Levaggi, Colombo, Giardini si sono astenuti dal voto ed il Consigliere Sandro Garibaldi ha votato astensione su un ordine del giorno presentato dalla maggioranza 4 ore prima del Consiglio comunale.

L’argomento dell’ODG era la situazione di autostrade. I consiglieri hanno proposto un emendamento che lo rendesse votabile e che impegnasse il Sindaco e la Giunta a chiedere risarcimenti ad autostrade e progetti condivisi in Comprensorio per collegare meglio Chiavari all’entroterra.

Non è stato considerato votabile un Odg che non parlava di risarcimenti e che propone in modo sommario un’opera (tunnel Rio Campodonico Carasco) che sappiamo non essere condivisa dai comuni della Fontanabuona, che non sappiamo se è condivisa dal Comune dove il tunnel sfocerebbe e che è stata proposta in maniera confusa e precaria.

Riteniamo che Chiavari non debba isolarsi ma lavorare in sinergia con comprensorio ed entroterra su tutte le proposte.