Chiavari: meditazione sotto il pergolato in agriturismo

Da Chiavari Mindfulness riceviamo e pubblichiamo

Giornata di meditazione in agriturismo 6 giugno 2021. Chiavari Mindfulness organizza una giornata di meditazione open air alla Casa del Sole, azienda biologica dell’immediato entroterra del Tigullio situata in Val Graveglia a 15 km da Lavagna. Filo conduttore della giornata è il rilassamento e il benessere del corpo ed della menteSono in programma varie forme di meditazione: Movimento Mindfulness, Meditazione sul respiro, le Meditazioni Dinamiche, il Tai Chi danzato, il mindfulness walking e molto altro. E’ possibile perciò provare e a scegliere la meditazione che è quella giusta per ognuno e che aiuta a trovare equilibrio e benessere.Le attività iniziano alle 10.00 e terminano alle 17.00 con una pausa alle ore 13.00Quota di Partecipazione 25€Pranzo assieme, ognuno porta il proprio cibo, condividolo se vuole con gli altri.Le attività sono condotte da Pier Luigi Rizzini, formatore e istruttore di mindfulness. Le attività si svolgono all’aria aperta secondo la normativa anticovid. Contatti via email chiavarimindfulness@gmail.com oppure clicca sul bottone whatsapp che trovi qui https://chiavari-mindfulness.business.site