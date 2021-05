Camogli e Bogliasco: sabato e domenica le giornate del tesseramento alla Lega

Dal responsabile organizzativo Lega Golfo Paradiso, Alessandro Agazzi, riceviamo e pubblichiamo

In occasione della Gazebata Federale indetta dalla Lega per Salvini Premier, come Lega Golfo Paradiso abbiamo organizzato due gazebo, ai quali sarà possibile fare la tessera da sostenitore 2021 e sarà possibile firmare per la difesa delle eccellenze del territorio e delle produzioni italiane contro Nutriscore, vino senza alcol, carne e latte finti, farine di insetti. Il primo gazebo sarà a Camogli, sabato 29 maggio dalle ore 10.00 alle ore 12.30 in Piazza Schiaffino; il secondo avrà luogo a Bogliasco per domenica 30 maggio dalle ore 9.30 alle ore 12.00 in Piazza XXVI Aprile (Piazza della Chiesa). Ai gazebo saranno presenti militanti e amministratori locali della Lega nel Golfo Paradiso.