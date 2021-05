Camogli; concerto dell’Oscar Nicola Piovani chiude il Festival Comunicazione

La chiusura del prossimo Festival della Comunicazione (6-9 settembre) sarà ricordato per un concerto eseguito al Teatro Sociale, dal Maestro Nicola Piovani , pianista, compositore e direttore d’orchestra italiano. Noto autore di colonne sonore, ha lavorato con alcuni dei maggiori registi del cinema italiano, vincendo il premio Oscar nel 1999 per le musiche del film La vita è bella. Lo ha anticipata Rosangela Bonsignorio direttore, con Danco Singer, del Festiva della Comunicazione.

Il sindaco Francesco Olivari ha ricordato che il presidente della Fondazione Teatro Sociale Maurizio Castagna e il sovrintendente Giuseppe Acquaviva hanno lavorato alla situazione economica e alla realizzazione del programma per la stagione 2021-22 che partirà dopo il 15 settembre. Uno spettacolo in ogni caso è in programma a giugno, mentre a luglio sarà la volta del concerto dei finalisti del concorso lirico internazionale di Portofino.