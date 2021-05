Camogli: calendario fitto di appuntamenti, si parte il 3 luglio (2)

Camogli è bella e le sue caratteristiche ambientali attirano i turisti. La pandemia ha colpito le attività ma – come ha ricordato il sindaco – è imminente l’apertura di un hotel e di diverse attività. Ciò nonostante l’amministrazione comunale, intuendo un miglioramento della situazione, ha messo a punto un programma dettagliato che già oggi – prima giunta a farlo – è stato presentato nel corso di una conferenza stampa con il sindaco Francesco Olivari, la vicesindaco e assessore al turismo Elisabetta Anversa; gli assessori Elisabetta Abamo, Agostino Revello e Italo Mannucci.

Olivari e Abamo hanno sottolineato come Camogli abbia conquistato la bandiera blu e ambisca fregiarsi di quella Lilla con l’abolizione delle barriere. In quest’ottica si inseriscono la passerella di via Bettolo, l’ascensore del Torrasco, i due ascensori di cui le Ferrovie doteranno la stazione; anche con la collaborazione della lega Lega navale, l’accesso in spiaggia per disabili, la boa sonora per consentire ai non vedenti di fare il bagno, il battello per raggiungere San Fruttuoso: le scuole di vela o canoa.

Agostino Revello ha detto che la raccolta differenziata ha raggiunto il 70 per cento; tuttavia con l’arrivo dei turisti occorre sensibilizzarli. Ci sarà per questo anche una serata per ricordare i luoghi dove è vietato fumare. Di seguito il calendario delle iniziative.

Il calendario degli eventi estivi

Luglio

3-23 Mostra Luzzati a Camogli- Castel Dragone 18.30-22 giovedì-domenica

6-28 Rassegna Parole e voci sul mare organizzato insieme a Frame, Libreria Ultima spiaggia ein collaborazione con HC, Mondadori, Garzanti e Longanesi 9 incontri con autori importanti del panorama italiano – Quadrata ore 21.30

6 Enrico Brizzi

13 Mario Calabresi con Carlo Castellano

14 Federico Rampini

16 Antonella Lattanzi

21 Maria Segato

25 Andrea Vitali

26 Camilla Boniardi Camihawke

27 Mirella Serri

28 Elisabetta Rasy

I mercoledì anche di Agosto 2.a edizione della Rassegna di teatro di narrazione pe bambini Camogli una estate da favola con i cantastorie Picetti e Mingucci canzoni, fiabe e tra queste date tre spettacoli sul Monte – Castel Dragone

23 Concerto del gruppo Re Beat musica beat anni 60 Rivo Giorgio ore 21.15

29 Concerto rock di varie band locali Rivo Giorgio ore 21.15

Agosto

1 Stella Maris

4 Claudio Paglieri il commissario Luciani a Camogli

5 Marta Riotti La via dei platani porta al mare

10 Concerto dei Souffleurs de reves Paris chansons et valse musette Rivo Giorgio ore 21.15

12 Spettacolo teatrale di Igor Chierici con reading sull’esploratore Ernest Shackleton

16 Premio int. Fedeltà del Cane dal 1962 San Rocco

19 Mostra personale Blu del concittadino Alberto Perini Castel Dragone tutti i giorni

27 Spettacolo teatrale di Lisa Galantini Boccaccesco

Settembre

4 Barcheggio ore 18 e festeggiamento di San Prospero 5

9-12 F della C.

9 Mostra Milo Manara Castel Dragone 50 opere

18 Giornata open di riflessione sulle prospettive della innovazione digitale e sulla modalità di attuazione di un nuovo/i modi di comunicare nell’ambito della seconda edizione Summer school in media ecolohy e comunicazione edigitale org da frame in collaborazione con il Comune, Regione Liguria, U Ge, U To, Scuola sup di S. Anna, Iit. Il Comune offre a 2 giovani laureati di Camogli la borsa di studio per partecipare alla Ss

26 Sagra del pesce

Ottobre

1-3 Cucina d’epoca Il gusto della storia a c di M.M con la partecipazione di CC organizzata da Comune, Ascot e Frame. Cinquecento