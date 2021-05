Automobilismo/ Sport Favale 07, fine settimana a tutto campo

Da Emilio Burlando, Auto-Scuderia Sport Favale riceviamo e pubblichiamo

Sport Favale 07 a tutto campo in questo fine settimana. La scuderia “fontanina” sarà, infatti, impegnata al Rally del Taro in provincia di Parma, alla cronoscalata Verzegnis – Sella Chianzutan in Friuli ed allo Slalom Città di Loceri in Sardegna.

Rally del Taro – Il sodalizio di Favale di Malvaro sarà presente nella gara valida per l’International Rally Cup (IRCup) con Roberto Gamba – Veronica Lertora (Fiat Panda classe RS 1400) mentre Federico Demartini – Simone Cuneo (Peugeot 106 classe A5) s’impegneranno nella gara nazionale. Nella quale sarà in lizza anche Nicole Arata, co-pilota della scuderia, che affronterà la sua “gara di casa” in coppia con il chiavarese Andrea Peirano (Peugeot 106 – A5).

Verzegnis – Sella Chianzutan – In provincia di Udine, nella cronoscalata valida quale secondo atto del CIVM (Campionato Italiano Velocità Montagna), a difendere i colori della Sport Favale 07 ci sarà il genovese Andrea Drago, che affronterà l’impegno – per lui il secondo della stagione – al volante della sua vettura Sport Erberth R3 di Classe CN 1600.

Slalom Città di Loceri – Valido per la Coppa di Zona 2, l’appuntamento tra i “birilli” in provincia di Nuoro vedrà in lizza tre portacolori della Sport Favale 07: il genovese Paolo Bordo (Renault Clio Rs – Classe S6) ed i fratelli Cipolla, Fabio (Fiat 500 – S7) e Marco (Fiat Panda – N1400).

Favale di Malvaro (GE), 27 maggio 2021

2021_Demartini – Arata_Laghi – ph Lavagnini.jpg