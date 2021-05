Sestri: Festival Andersen, un programma ricchissimo (3)

di Paolo Fizzarotti

Sestri Levante ha voglia di ripartire dopo il Covid, anche se la bufera non è ancora passata del tutto. Il primo passo concreto la città dei due mari lo ha fatto questa mattina, giovedì 27 maggio, fa annunciando l’evento-clou della sua stagione (turistica e non): Il festival Andersen, giunto quest’anno alla sua 24ma edizione, che si terrà dal 10 al 13 giugno. Un festival la cui realizzazione effettiva fino all’ultimo è rimasta in bilico, sotto la spada di Damocle di ulteriori chiusure a causa della pandemia e con il balletto degli orari del coprifuoco. C’era il rischio di dover mettere in cantiere un’edizione “virtuale” con poco o nessun pubblico: e soprattutto niente bambini nelle stradine e nelle piazze. Poi, con il miglioramento dei dati dei contagi e con il progredire delle vaccinazioni, è arrivato il via libera alle manifestazioni “in presenza”.

L’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Valentina Ghio per la presentazione ufficiale ha scelto però di non usare una delle sue location da sogno, affacciate sulla Baia delle Favole. D’accordo con la Regione Liguria, grande sponsor e patrono dell’evento, è stato deciso di utilizzare invece la sala della Trasparenza di piazza De Ferrari, nel palazzo della Regione: una scelta istituzionale che ha penalizzato un po’ il bagaglio di emozioni e sensazioni che avrebbe dovuto comunicare la presentazione di un evento dedicato ai bambini. Ne è uscita una conferenza stampa formale e asettica anche se il programma annunciato del Festival si conferma di livello internazionale e di sicuro richiamo per i bambini e le loro famiglie: anche da fuori regione e dall’estero.

Durante il Festival come ogni anno ci sarà la premiazione del premio H.C. Andersen – Baia delle Favole, giunto quest’anno alla 54ma edizione: presidente della giuria è la scrittrice Lidia Ravera. Moltissimi gli ospiti che incontreranno il pubblico di adulti e bambini: gli scrittori Stefano Massini e Maura Gancitano; l’attrice Margherita Vicario, che racconterà le “Storie della buonanotte per bambine ribelli”; concerti di vario genere; teatro, giocoleria e clowneria; mostre; laboratori per bambini, i burattini di Emanuele Luzzati e molto altro ancora. A causa delle limitazioni imposte dal Covid, gli eventi saranno gratuiti ma ci sarà la prenotazione obbligatoria per garantire che non venga superato il numero massimo di persone imposto dalla necessità di mantenere il distanziamento.

Tra gli eventi più attesi ci sarà uno spettacolo dedicato a Pippi Calzelunghe: nel 2021, infatti, cade il 75mo anniversario dalla prima pubblicazione dell’opera.

L’assessore regionale Ilaria Cavo ha aperto la presentazione sottolineando il fatto che l’Andersen 2021 vuole essere il primo e uno dei più importanti segnali di ripartenza in Liguria. “Un programma così ricco e articolato – ha detto – che non è possibile raccontare in poche battute, dato che si va da Luzzati alle campane tibetane a Pippi Calzelunghe. Quelle di Sestri saranno giornate importanti per dimostrare a tutto il mondo che siamo ripartiti, e che la Liguria aspetta i turisti”

“Siamo uno dei primi festival a ripartire in Italia – ha detto la sindaca Valentina Ghio – Per garantire la buona riuscita dell’evento e la sicurezza di pubblico e artisti utilizzeremo tutti gli spazi disponibili di Sestri: anche luoghi che in passato non erano stati interessati dalle attività. In questo periodo particolare, con tante sofferenze nel mondo anche per l’infanzia, siamo molto felici di poter continuare la collaborazione con Medici senza Frontiere, che a Sestri Levante festeggia i 50 anni di azione medico-umanitaria”.

“Quest’anno abbiamo battuto il record di partecipazioni al premio letterario – ha spiegato l’assessore alla cultura Maria Elisa Bixio – Sono 867 gli autori che hanno proposto le loro opere, nelle varie categorie. C’è stato un boom di illustratori, che sono triplicati. La fiaba aiuta grandi e piccoli a superare le loro paure: abbiamo bisogno di fiabe per metterci alle spalle questo bruttissimo periodo”

