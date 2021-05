Un’importante fuga di gas nella notte in via Bozzo a Santa Margherita Ligure. L’allarme è scattato ieri alle 22 ed è cessato solo questa mattina alle 4. Un palazzo è stato evacuato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Rapallo, i carabinieri; presente anche il sindaco Paolo Donadoni. Sembra che un guasto si sia verificato in strada, ma che il gas abbia effettuato un percorso sotterraneo fino a uscire nel vano doccia di un appartamento. Non ci sono stati intossicati.