‘Santa’: fuga di gas, 15 le famiglie evacuate (2)

Sono state una quindicina le famiglie evacuate la scorsa notte in via Bozzo a Santa Margherita Ligure. Il sindaco Paolo Donadoni. informato di quanto accadeva, ha provveduto alla loro sistemazione. Chiarite intanto le cause della fuga di gas.

Nel pomeriggio in via Bozzo era stato eseguito uno scavo e la riparazione di un tubo. La fuga del gas è avventa a causa della rottura dello stesso tubo ad una distanza di circa un metro e mezzo dalla precedente riparazione. Il gas si è incanalato nella rete fognaria trovando una via di fuga all’interno del civico 43. Sul posto anche i tecnici Italgas per la verifica e riparazione del tubo. Occorrerà chiarire come sia possibile che il gas sia entrato nella rete fognaria.