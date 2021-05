Recco: via IV novembre, alberi di agrumi al posto delle palme

Dallo staff del Sindaco di Recco riceviamo e pubblichiamo

Questa mattina gli operai di una ditta specializzata sono entrati in azione in via IV Novembre per sostituire, con altrettanti alberi di agrumi, le quattro palme abbattute ieri in quanto ritenute pericolose. Gli esemplari, dopo un attento monitoraggio, avevano presentato rischi di cedimento in considerazione dell’altezza raggiunta e per le oscillazioni provocate dal vento che li facevano sbattere contro i terrazzi del vicino edificio. E’ stato quindi necessario intervenire a tutela della sicurezza e dell’incolumità pubblica. Prima della piantumazione delle nuove essenze è stato eseguito il lavoro di “cippatura” (riduzione in scaglie) delle palme con un macchinario specifico. Terminate le operazioni gli esemplari abbattuti sono sostituiti con alberi adatti al luogo.

“La nostra amministrazione sta programmando una serie di azioni per la gestione razionale del verde cittadino – dicono il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore alla manutenzione Caterina Peragallo – dopo le potature siamo passati alla messa in sicurezza delle altre alberature cittadine. Per la sostituzione delle quattro palme, che stavamo monitorando da tempo, abbiamo optato per la scelta di frutti colorati. Gli alberi di agrumi daranno una bella nota di colore allo spazio urbano”.