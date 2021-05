RASSEGNA STAMPA. Funivia di Rapallo: “Impianto super sicuro

Oggi, giovedì 27 maggio, auguri a Liberio. Mercati settimanali: Lavagna; Rapallo; Sori. Parole: castratura (l’asportazione degli organi di riproduzione degli animali; per estensione l’incisione delle castagne). Proverbi: “Pan rubato ha buon sapore”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Rapallo funivia: “Stesso direttore d’esercizio di Stresa; ma l’impianto di Montallegro ha un’altra storia ed è sicura”. Emergenza covid: “Nell’Asl 4 i nuovi contagiati sono 9 e sette i ricoverati a Sestri Levante”. Vaccini: “Giovanissimi, boom di adesioni volontarie”; “Coop Liguria aderisce a Unisalute”. A-12: sospensione dei cantieri: “Tregua utile, ma insufficiente se limitata al 6 giugno”.

Moneglia: motociclista muore dopo tre giorni di agonia. Riva Trigoso: raddrizzata la casa pendente di Riva. Sestri Levante: i pescatori si dividono sul riordino del porto. Sestri Levante: iscrizioni ai centri estivi con sportello telematico. Sestri Levante: presentazione del libro sul partigiano Cian. Casarza Ligure: il caso Eco.Net arriva in Regione. Lavagna: Diga Perfigli, il sindaco Mangiante scioglie l’accordo. Lavagna: l’antico gruppo scultoreo della Trinità torna all’Oratorio. Lavagna: festa della Repubblica, le manifestazioni dell’Anpi. Lavagna: Futura apre le iscrizioni. Cogorno: iniziative della Cri a favore della terza età. Chiavari: Corsi per adulti subito a Ri. Chiavari: Niente supermarket, sì a spazi verdi su aree ex Italgas. Chiavari: Roberto Traversi al Luzzati su legalità e sicurezza. Chiavari: Luzzati e Da Vigo, intesa sull’uso del piano terra.

Rapallo- Santa Margherita Ligure: torna la foto di classe per la fine dell’anno. Santa Margherita Ligure: discoteche, Covo pronto. Santa Margherita Ligure dice addio ad Alessio. Santa Margherita Ligure: foto per Corvisiero, mostra e premiazione. Portofino, prende il volo: turisti in piazzetta”

Camogli: il Festival della Comunicazione ripropone Summer School.

San Colombano: lavoratori della San Giorgio applaudono Matteo Campodonico.