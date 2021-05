Rapallo: viaggiatori senza biglietto, controlli di Amt

Controlli a tappeto ad Amt per verificare se i viaggiatori sono muniti del necessario documenti di viaggio. Dopo i controlli nel Levante a Chiavari e Recco oggi è la volta di Rapallo in piazza delle Nazioni. A Recco si era verificato il numero massimo di evasori, oltre il 10 per cento. I dati di Chiavari si aggiravano sul 6 per cento. Per conoscere la percentuale di Rapallo occorrerà attendere la fine dei controlli, ancora in corso. Presenti in piazza delle Nazioni il presidente di Amt Marco Beltrami, il direttore Andrea Geminiani e, per salutare gli ospiti, il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco con l’assessore Antonella Olonzo e la consigliera con delega ai Trasporti Alessandra Ferrara.