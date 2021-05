La funivia di Rapallo protagonista suoi media nazionali. I rapallesi intendono difendere l’impianto che è un po’ l’orgoglio della città. Poi occorre salvaguardare i posti di lavoro degli addetti e impedire che i locali di Montallegro non fruiscano del vento della ripresa economica. Sarà per questo che sabato, giornata prevista per la riapertura della funivia dopo i lavori, saranno in tanti a salire a Montallegro.