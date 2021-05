Rapallo: sosta dei ferraristi a Santa; a Portofino in battello

Sabato 29 e domenica oltre venti bolidi della Ferrari invaderanno il Tigullio occidentale. Il “Tour Tigullio Ferrari” è organizzato Roberta Ticchi per Robjoy. L’arrivo è previsto sabato alle 16 a Santa Margherita in banchina Sant’Erasmo; mezz’ora dopo i partecipanti si imbarcheranno su un battello che li sbarcherà a Portofino. Alle 18 rientro a ‘Santa’, omaggio allo sponsor Mortola e poi partenza per Rapallo e sosta sul marcapiedi rosso del lungomare .

Pernottamento in albergo a Rapallo sul lungomare. Domenica mattina libera, destinata allo shopping; pranzo a Zoagli e alle 16 rientro.