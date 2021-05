Rapallo: passeggeri senza biglietti, l’esito dei controlli (2)

Il record delle evasioni continua a detenerlo Recco con oltre il 10 per cento di viaggiatori sui mezzi Amt, privi di abbonamento o di un biglietto vidimato. Oggi a Rapallo i controlli effettuati da parte degli ispettori di Amt hanno registrato , sulle linee da Genova per Rapallo: 117 passeggeri controllati 9 sanzioni con una percentuale del 7,7 per cento.

Ancora meglio sulle linee in arrivo a Rapallo da Santa Margherita: 95 passeggeri controllati, 4 oblazioni (41 euro se pagati subito) e 1 verbale; per un’evasione 5,3 per cento.