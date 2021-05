Rapallo: morta Luciana Novaro, scoprì la Fracci

di Consuelo Pallavicini

E’ morta nella sua casa di Milano poche ore prima di Carla Fracci, di cui scoprì il talento. Luciana Novaro, 98 anni, è stata una grandissima danzatrice; una delle più giovani étoile del Teatro alla Scala, di cui diresse poi il corpo di ballo. Ma è stata anche coreografa e regista, in Italia ed all’estero. A Milano, per molti anni, e a Verona, aprì e diresse una scuola di danza, punto di riferimento per molti allievi.

Frequentò a lungo il levante ligure, soprattutto Santa Margherita e Portofino, comprando poi casa a San Michele di Pagana. Nata a Genova nel marzo del 1923, apparteneva alla celebre famiglia di artisti e letterati Novaro con radici nel ponente ligure. Si sposò con uno dei più famosi giornalisti dell’epoca: Stefano “Nino” Nutrizio.

Alla figlia Cristina le condoglianze della redazione di Levante News.