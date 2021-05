Rapallo: “Funivia nulla esonera la politica dal fare domande”

Dal Movimento Cinque Stelle Liguria riceviamo e pubblichiamo

“La funivia Rapallo-N.S. di Montallegro ha in comune con la tragedia di Stresa la direzione dell’impianto, in capo a uno dei tre arrestati per omicidio colposo aggravato. Che l’impianto di risalita del Tigullio fosse in regola con il ciclo di manutenzione, non esonera la politica dal dover sollevare domande lecite al fine di dare risposte ai cittadini. D’altronde, anche la funivia Stresa-Mottarone non presentava anomalie… La sicurezza dei cittadini non può essere messa in secondo piano rispetto agli interessi di pochi”.

Lo dichiara il capogruppo regionale del M5S Fabio Tosi.