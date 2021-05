Lavagna: “Diga Perfigli, grazie sindaco. E Chiavari si adegui”

Da Giovanni Melandri, per il Comitato “Giù le mani dal fiume Entella”, riceviamo e pubblichiamo





Fusse che fusse la vorta bbona. Nel ricordare che da sempre il Comitato “Giù le mani dal fiume Entella” si è battuto per la revoca dall’accordo di programma sottoscritto dei Sindaci dei Comuni per la realizzazione delle opere di mitigazione del rischio idraulico, consistenti primariamente nella costruzione delle famigerate arginature sul fiume Entella, si esprime gratitudine al Sindaco di Lavagna, che ha comunicato agli organi di stampa la convocazione del prossimo Consiglio Comunale, in cui, tra i punti dell’ordine del giorno, spicca proprio la revoca da tale accordo, impreziosita dal fatto che, sempre in base a tale dichiarazione, anche i Comuni di Carasco e di Cogorno adotteranno analoghi provvedimenti.

Al di là della nota polemica dello stesso Sindaco circa i ricorsi presentati contro tali opere, a cui si deve il fatto che non siano state finora realizzate; si ricorda, infatti, che fino a qualche anno fa, le Amministrazioni locali erano interessate ai correlati risvolti urbanistici, come il prolungamento di Viale Kasman sul lato Chiavari ed una nuova strada di comunicazione sul lungofiume sul lato San Salvatore; si rileva, a questo punto, che manca all’appello Chiavari, che si sollecita, affinché condivida il percorso virtuoso finalmente intrapreso.

Città metropolitana non ha più scuse!