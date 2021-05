Lavagna: Anpi, sabato la ‘Giornata del tesseramento’

Da Anpi Lavagna riceviamo e pubblichiamo

L’ANPI è da sempre dalla parte di chi lotta per la libertà e la democrazia, l’ANPI è la casa degli Antifascisti. Per questo invitiamo tutte le cittadine e i cittadini che si riconoscono nei valori democratici e antifascisti, a partecipare alla nostra Giornata del tesseramento il 29 Maggio, dalle ore 09:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 16:30 circa: una delegazione della Sezione di Lavagna sarà presente con un banchetto in Piazza V.Veneto, angolo via Roma, per raccogliere le iscrizioni e per consegnare le tessere già trascritte, grazie al modulo di pre-iscrizione, che avete potuto trovare on-line. Infatti, la nostra Sezione ANPI ha voluto dare la possibilità a tutti gli interessati di sostenerci e possibilmente di partecipare alla nostra attività associativa, creando un modulo di pre-iscrizione online. Il modulo è scaricabile dalla pagina Facebook della Sezione (https://www.facebook.com/ANPI.Lavagna) e sui siti della stampa locale. Può anche essere richiesto via email al nostro indirizzo di posta elettronica:

anpi.lavagna@gmail.com

Con questo strumento si potrà entrare in contatto con la sezione, sia per il tesseramento 2021, sia per rimanere sempre aggiornati sulle nostre attività ed iniziative. Vi aspettiamo numerosi. Viva la Costituzione!