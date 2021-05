Cogorno: nato il “Consorzio Rurale Monte San Giacomo”

Dall’ufficio stampa del Comune di Cogorno riceviamo e pubblichiamo

Prima assemblea dei soci, lo scorso giovedì 20 Maggio, presso l’Area Polivalente Belvedere Cogorno Collina, del Consorzio Rurale Monte San Giacomo. L’incontro si è svolto grazie all’interessamento di alcuni soci, alla presenza del Tributarista Maurizio Squeri, professionista incaricato per espletare tutti gli adempimenti per rendere il Consorzio operativo ed iniziare tutte le attività previste dallo Statuto.

Nell’Assemblea si è nominato un Consiglio Direttivo pro tempore formato da Presidente, Vice – Presidente e Cassiere/Tesoriere, primo passaggio per iniziare l’iter e per far in modo, con richiesta scritta al Presidente, di ampliare il numero dei soci aventi diritto.

“Appena possibile sarà convocata una nuova Assemblea – ha commentato il sindaco di Cogorno Gino Garibaldi -. Dopo aver aggiornato il registro dei soci sarà effettuata una nuova votazione per confermare o modificare l’attuale Consiglio d’Amministrazione; inizieranno così, a pieno titolo, tutte le attività di salvaguardia del territorio, anche attraverso la richiesta di possibili contributi ai vari Enti, cercando di portare avanti la volontà dei nostri predecessori. E’ stata grande la soddisfazione degli associati presenti, il Consorzio ha un grande valore etico in quanto segna una continuità del lavoro fatto dai nostri nonni e padri, affermando che l’aver cura del proprio territorio è il primo passo per rendere un futuro migliore sia a noi stessi che alle generazioni future”.