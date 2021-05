Chiavari: turismo, incontro fra l’assessore regionale Berrino e Confindustria

Dall’ufficio stampa di Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo

Si è svolto questo pomeriggio a Chiavari un incontro tra il consiglio direttivo del Gruppo Territoriale del Tigullio di Confindustria e l’assessore regionale a Turismo, Trasporti e Lavoro Gianni Berrino. Alla presenza anche della responsabile per il turismo di Confindustria Liguria Laura Gazzolo, l’assessore ha illustrato tutte le iniziative messe in campo quest’anno dalla Regione per l’imminente apertura della stagione turistica in cui anche il Tigullio dovrà essere protagonista: le diverse campagne promozionali presentate ieri in ‘Restart Liguria’ a Palazzo Ducale a Genova, la polizza assicurativa di copertura sanitaria per un eventuale contagio da Covid offerta ai turisti stranieri che soggiorneranno in Liguria dal 1 giugno al 31 dicembre i bonus assunzionali e la linea di intervento ‘Smart@ttivo 2021’ per sostenere le imprese turistiche e i lavoratori colpiti dall’emergenza sanitaria.

“E’ stato un appuntamento proficuo e positivo: abbiamo sottolineato che per far crescere il turismo sarà fondamentale creare un sistema turistico del Tigullio – ha detto Berrino – Ciò si può fare con l’utilizzo dell’imposta di soggiorno diventata tassa di scopo grazie al patto per lo sviluppo strategico del turismo approvato nel 2017 che ha tra i suoi obiettivi far dialogare e lavorare in sinergia i territori omogenei. Abbiamo ricordato infatti che le categorie, avendo a disposizione il 60% della tassa, hanno la possibilità di lavorare perché Comuni e operatori possano mettere in piedi un sistema territoriale coeso che inevitabilmente dovrà coinvolgere tutti”.

“A monte di tutto questo bisogna risolvere il nodo dei disagi autostradali – ha concluso l’assessore – la Regione sta facendo ogni tipo di pressione e azione con il Governo e con i concessionari per chiudere i cantieri. E’ evidente che strutture ricettive bellissime in luoghi meravigliosi devono essere messe nella possibilità di accogliere i turisti senza che essi siano costretti ad affrontare un’odissea per raggiungerle”.