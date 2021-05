Chiavari: la programmazione al cinema Mignon

Dal cinema Mignon di Chiavari (via Martiri della Liberazione 131; telefono 0185 309694) riceviamo e pubblichiamo

Da venerdì 28 maggio a mercoledì 2 giugno

Un altro giro

ore 15.00 – 17.15 – 20.30 / solo sabato 29: 15.00 – 20.30

Regia: Thomas Vinterberg – Con: Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen – Danimarca, 2021 – 116′

Martin, un professore di scuola superiore, scopre che i suoi studenti, i suoi coetanei e persino sua moglie lo trovano noioso, apatico, cambiato. Non è sempre stato così: è stato un docente brillante e un compagno appassionato, quando era più giovane, ma ora è come spento. D’accordo con i colleghi e amici Tommy, Nicolaj e Peter, decide allora di cominciare, insieme a loro, a bere regolarmente ogni giorno, per supplire alla carenza di alcol che l’uomo si porta dietro dalla nascita, secondo la teoria del norvegese Finn Skårderud. L’esperimento, che ha anche un’aspirazione scientifica, comincia subito a dare i primi frutti e Martin torna ad essere un insegnante apprezzato e speciale. Ma gli amici rilanciano, aumentando il tasso alcolico e le cose prendono un’altra piega

Il film ha vinto il Premio Oscar per il miglior film straniero, vinto un premio ai Bafta, ha vinto 4 European Film Awards e ha vinto un premio ai Cesar.

Giovedì 3 giugno – riposo

Da venerdì 4 giugno: The father – Nulla è come sembra