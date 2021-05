‘Santa’: studente modello muore a 20 anni; un dolore immenso

Uno studente universitario modello, puntuale a sostenere gli esami con ottimi risultati. Qualche tempo fa lo aggredisce una leucemia. Col trapianto i problemi sembra risolti, ma uno settimana fa Alessio Corradini, vent’anni ha una ricaduta, improvvisa e invincibile. Per mamma Rossella, notissima a San Siro per la sua attività di volontariato, per il papà Mauro, ex giocatore della sammargheritese come il figlio e bancario, per la sorellina il dolore è indicibile. I parenti, gli amici, l’intera Santa Margherita si stringe idealmente attorno a loro per tentare di lenire un lutto tanto grande.