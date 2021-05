‘Santa’: “Ciao Alessio, nei nostri ricordi correrai sempre felice”

Dall’ufficio stampa di Progetto Santa Insieme con Voi riceviamo e pubblichiamo

E poi ti trovi dove non vorresti, col cuore traboccante di emozioni e la penna che si rifiuta di scrivere. Un foglio, destinato a rimanere bianco, pronto a raccogliere parole che appaiono banali e prive di senso davanti a una tragedia di cui non riesci a capacitarti. Una vita interrotta proprio quando avrebbe dovuto iniziare, una morte alla quale non si può dare spiegazione alcuna e solo una domanda, tra le lacrime, che urla nel cervello: perché?

Non c’è risposta, purtroppo, che possa dare sollievo a Mamma Rossella, Papà Mauro e a Ilaria, non c’è ora e non ci sarà mai, perché non esiste risposta a un’ingiustizia.

Ciao Alessio, fai buon viaggio, nei nostri ricordi correrai sempre felice dietro a un pallone.