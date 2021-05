Recco: idropulitrici in azione per una pulizia supplementare della città

Dallo staff del Sindaco di Recco riceviamo e pubblichiamo

E’ in corso in questa settimana una pulizia supplementare della città. Utilizzando le idropulitrici, e in aggiunta alla spazzatrice meccanizzata, gli operatori Amiu si stanno concentrando su alcuni punti critici: gli spazi sotto i porticati, i marciapiedi, gli angoli sporcati dalle deiezioni canine.

L’intervento, che è partito dal ponte del Suffragio e raggiungerà la passeggiata a mare, si sta svolgendo nel corso della notte e fino alle prime ore del giorno successivo.

Nelle aree interessate sono sistemati cartelli di divieto di sosta, nei giorni immediatamente precedenti alle operazioni di lavaggio.

“E’ un servizio importante per il decoro urbano, augurandoci di poter tornare a vedere le nostre strade e i nostri porticati pieni di turisti. Non si tratta, però, delle grandi pulizie in vista dell’estate ma ripeteremo l’attività quando ce ne sarà bisogno” commentano il sindaco Gandolfo e l’assessore all’ambiente Edvige Fanin.