RASSEGNA STAMPA. Sestri, ormeggi agli yacht in transito

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Sestri Levante: riordino del porto con ormeggi per gli yacht in transito. Vaccini: Boom di prenotazioni tra i giovanissimi”; “Al direttore Petralia il riconoscimento dei pediatri”; “Le badanti si prenotano, giusto immunizzarsi”; “I vaccini anche a Tristan da Cunha”. Turismo: “Licenziamenti verso lo sbocco, settore in sofferenza”.

Moneglia: schianto sul lungomare, forse un malessere. Lavagna: gestione spiagge libere, ripascimento e tributi. Chiavari: tregua lavori sull’A-12. Chiavari: sistema di identità digitale, nasce lo sportello Spid. Chiavari: trasporto scolastico, iscrizioni sino al 25 giugno. Chiavari: disagio e disturbi mentali, confronto tra esperti e famiglie, Chiavari: il romanzo speciale di Tiziana.

Rapallo: iniziata la bonifica della spiaggia di Trelo. Rapallo: virtuale incontra reale, Istituto Liceti primo in Liguria. Santa Margherita Ligure: pesto e spezie, è nata la Spa Pia. Santa Margherita Ligure: pista soccorso per elicotteri sulla diga foranea, test positivo. Portofino: Matteo Viacava è il presidente del Parco.

Camogli: piscina Baldini, la copertura sarà smantellata. Camogli: ipotesi escavatore telecomandato per i lavori di recupero. Recco: catering da metà giugno. Recco: nuovi cipressi attorno alla chiesa dell’Ascensione.