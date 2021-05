Rapallo: “Necessario piano per sicurezza funivie”

Dall’ufficio stampa del consigliere e capogruppo regionale Pd riceviamo e pubblichiamo

“Tra i tre fermati nelle indagini sulla tragedia di Stresa c’è anche Enrico Perocchio, che oltre a dirigere l’impianto piemontese è anche direttore della funivia Rapallo-Montallegro, al momento ferma per manutenzioni. Il Comune ha fatto sapere che si tratta di interventi programmati, ma resta necessario mettere in campo un piano straordinario per la sicurezza sugli impianti e sulle funivie, oltre a un monitoraggio costante delle condizioni di sicurezza”.

Lo afferma il capogruppo del Partito Democratico – Articolo Uno in Regione Liguria Luca Garibaldi.

“La funivia di Stresa – sottolinea – da quanto emerge dai primi accertamenti riportati dalla stampa aveva da tempo problemi di funzionamento. L’ultimo intervento di manutenzione sarebbe riuscito solo in parte e, per evitare l’interruzione del servizio, sarebbe stato disabilitato il freno di emergenza. Se quello che è accaduto lascia senza parole, quanto emerge in queste ore lascia solo rabbia per chi mette la logica del profitto davanti alla vita delle persone. Servono strumenti di verifica e controlli puntuali sugli impianti, sui monitoraggi e su chi li effettua, che diano certificata dimostrazione agli utenti delle condizioni di sicurezza”.

