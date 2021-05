Rapallo: “Il Comune spieghi lo stato della funivia”

Isabella de Benedetti, capogruppo MoVimento 5 Stelle in Consiglio comunale a Rapallo, riceviamo e pubblichiamo il testo dell’interpellanza inviata a presidente Consiglio, sindaco e giunta



Oggetto: Funivia di Montallegro di Rapallo.

VISTI i fatti accaduti di recente all’impianto di Stresa, che hanno portato all’arresto anche del direttore dell’esercizio Enrico Perocchio della funivia di Stresa-Mottarone, che ricopre lo stesso incarico per la nostra funivia di Montallegro;

CHE tale disastro, dovuto alla cattiva o disattesa manutenzione, riporta inevitabilmente alla mente il disastro del Ponte Morandi;

CHE da quanto si apprende dagli organi di stampa le cause del disastro di Stresa sono dovute anche a decisioni deliberate e consapevoli dei responsabili dell’impianto, che hanno ammesso che i freni d’emergenza dell’impianto erano stati disattivati per evitare i continui blocchi che avrebbero comportato disservizi della funivia, ovvero per permettere l’apertura al pubblico dell’impianto anche se evidenziava problemi che avrebbero dovuto essere risolti con interventi radicali;

CHE ci sono arrivate segnalazioni dei cittadini che si dichiarano spaventati e diffidenti nell’utilizzare ancora l’impianto di Montallegro, nonché di genitori che si rifiutano di far utilizzare l’impianto ai propri bambini in occasione delle gite scolastiche programmate nelle prossime settimane

CHE questi avvenimenti comportano una comprensibile preoccupazione per tutti gli utenti, residenti e turisti, e potrebbe danneggiare l’immagine turistica della città, compromettendo il futuro uso dell’impianto nelle prossime festività di luglio e durante tutta la stagione estiva;

CHE l’impianto della nostra funivia è stato affidato con gara dal Comune nel 2015 alla società Doganaccia 2000 di Pistoia;

CONSIDERATO necessario informare la cittadinanza su tutti i controlli, le verifiche ed i collaudi fatti sino ad ora sull’impianto di Montallegro, in modo da poter ridare fiducia ai fruitori dell’impianto e garantirne l’utilizzo in totale sicurezza ed in tranquillità psicologica;

VISTA la coincidenza stupefacente di tempistica dei controlli effettuati sull’impianto di Rapallo il giorno dopo l’incidente di Stresa, che hanno comportato la chiusura repentina dell’impianto cittadino;

SI INTERPELLANO Il Sindaco e la Giunta Comunale:

1)affinchè illustrino a questo Consiglio Comunale le tempistiche e le relazioni delle ultime revisioni, accertamenti, collaudi, sostituzione cavi ecc…, nonchè tutte le operazioni di manutenzione ordinarie e straordinarie effettuate negli ultimi anni alla Funivia di Montallegro;

2)a fronte della predetta coincidenza stupefacente di intenti sulle tempistiche dei controlli odierni, affinchè si valuti la riapertura dell’impianto solo quando vi è la totale certezza della totale sicurezza dello stesso.

Il Capogruppo del Movimento 5 Stelle Isabella De Benedetti