Rapallo: funivia, un patrimonio della città

La funivia di Rapallo è sottoposta a frequenti controlli programmati e il personale che vi lavora, oltre essere specializzato è molto attento al bene che gestisce. La funivia di Montallegro offre anche posti di lavoro all’indotto costituito da bar e ristoranti. Bene ha fatto la consigliera Cinque Stelle Isabella De Benedetti a chiedere un quadro degli interventi di controllo e manutenzione ordinaria e straordinaria. Ma la funivia di Rapallo (che tutte le giunte hanno considerato un investimento e un costo per attirare turisti senza ricercare il pareggio di bilancio), non è quella di Stresa (dove sembra che gli incassi fossero prevalenti perfino rispetto alla sicurezza). Che Enrico Perocco (innocente sino al terzo grado di giudizio) sia direttore d’esercizio di entrambi gli impianti resta una curiosità giornalistica resa nota da Levante News (e subito scopiazzata): null’altro. Asserire che le due funivie abbiano lo stesso proprietario qualifica chi lo dice, ma non è un buon servizio alla città. Come non lo è, seppure indirettamente, invitare le persone a non salire più sulla cabina per salire a Montallegro. (m.m.)