Proseguono a ritmo attento e spedito le operazioni di bonifica della spiaggia di Trelo a San Michele per poter restituire il litorale ai bagnanti. Il colore rosso (vedi foto) è dovuto all’utilizzo di un prodotto specifico finalizzato a stabilizzare eventuali fibre di amianto per evitare che si disperdano nell’ambiente circostante. Ricordiamo che proseguono le indagini per individuare chi ha sparso frammenti amianto sulla spiaggia e il motivo.