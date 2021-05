Ne: rimozione frana sulla Cassagna-Statale, lavori in corso

Dal Comune di Ne riceviamo e pubblichiamo

“L’Amministrazione Comunale è molto soddisfatta di come stanno procedendo i lavori, ancora un po’ di pazienza e finalmente la strada sarà riaperta e fruibile al traffico veicolare” con queste parole l’Assessore ai Lavori Pubblici per il Comune di Ne, Fabrizio Podestà, commenta lo stato di avanzamento dei lavori per il ripristino della viabilità sulla strada Cassagna-Statale, attesissimo non solo dalle due frazioni coinvolte, ma da tutta la comunità dell’Alta Val Graveglia.

I lavori saranno realizzati con un finanziamento ottenuto da Regione Liguria-Riparto di Protezione Civile 2020, per una somma di Euro 510 mila,00, che va ad aggiungersi ai 500 mila Euro per la sistemazione delle difese spondali del torrente Garibaldo in località Conscenti, che ha avuto inizio proprio in questi giorni, ai 169 mila Euro per la sistemazione della parete rocciosa nella frazione di Statale (già terminata da qualche mese) e ai 20 mila Euro destinati ai lavori di protezione a valle nella frazione di Rivaie.