Moneglia: interruzione corrente elettrica, giorni e vie

Da E-distribuzione riceviamo e pubblichiamo

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel per la gestione della rete elettrica a Media e Bassa Tensione, prosegue con il restyling dei propri impianti nei comuni del levante genovese.

I lavori di potenziamento inizieranno a Moneglia domani, 27 maggio, dalle ore 09:00 alle ore 16:00, e renderanno la rete elettrica più innovativa, più smart e resiliente. L’operazione, che deve essere svolta in orario giornaliero per ragioni di sicurezza, richiede una temporanea interruzione del servizio elettrico nelle seguenti vie: località Littorno da 2 a 26, da 1 a 3, da 7 a 25, sn, cant; via Littorno 2, sn.

Si prosegue poi venerdì 28 maggio, dalle ore 09:00 alle ore 17:00, nelle seguenti zone: frazione Bracco da 2 a 12, da 16 a 24, da 28 a 38, da 38c a 52, 62, 1, da 7 a 9, da 13 a 15, 19, da 23 a 25a, 29, da 31b a 45, 49, da 53 a 67, sn, cant, 80, da 69 a 73, da 77 a 79, da 83 a 85, sn, ip, cant; località Fessi da 2 a 22, da 30 a 42, da 46c a 46d, 26-28, da 3 a 7, da 11 a 31a, da 35 a 53a, sn, ip; località Roverano da 4b a 8, da 12 a 20, da 24 a 32, da 5 a 17, da 17b a 31, sn, cant; località Costa Tessi da 6 a 12, da 12b a 14, 7, da 7b a 9, 13, sn, da 2 a 2a, 1, da 7a a 7b, sn, da 55 a 55b, 59, sn, da 1a a 1b, 39/41, sn, 4, da 3 a 5; via Provinciale da 54 a 80, da 45 a 59, 63, 45/55, 57/59, sn, 22, sn; località castelletto sn; frazione S. Saturnino sn; località Tessi 1a, sn.

I lavori alla rete elettrica assicureranno una maggiore qualità del servizio, nonché tempi di rialimentazione più rapidi in caso di guasto.

Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto gli utenti sono invitati a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori.

Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio, è possibile inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD (IT001E…) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone “Guasti e-Distribuzione”. Per segnalare un guasto è a disposizione il Numero Verde 803.500.

Inoltre, è possibile ricevere informazioni anche sui canali social Facebook e Twitter di E-Distribuzione nonché sul sito Web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione “interruzione di corrente”, è presente la “mappa delle disalimentazioni” che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica.